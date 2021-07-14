Bakan Dönmez'den 15 Temmuz gazisi lise arkadaşına teşekkür - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan liseden sınıf arkadaşı Mehmet Ayaz ile bakanlıkta düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programında bir araya geldi. Dönmez, "Yıllarca beraber dirsek çürüttük. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun" dedi.

Program kapsamında önce bakanlıktaki Enerji Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu ardından Bakan Dönmez, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarıyla yemek yedi. 15 Temmuz gazileri Mehmet Ayaz, Yaşar Gücenmez ve Kaan Şimşek, kürsüye çıkıp, darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde düşüncelerini dile getirdi. 15 Temmuz gecesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olduğunu söyleyen Ayaz, o gece yaşadıklarını anlatırken duygulanarak konuşmasını yarıda bıraktı.

'HUKUKU İLLEGAL İŞLERİNE KILIF YAPAN ÇETE'Bakan Dönmez de 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Devletten değil okyanus ötesinden emir alan, ülkesini büyük bir felakete sürüklemek için gözlerini karartan bir güruhun neler yapabileceğine hep birlikte şahit olduk. Dünyada bugün ortaya çıkan bir yapıdan söz etmiyoruz. Takiyecilikle devletin kılcal damarlarına sızan, hukuku illegal işlerine kılıf yapan bir çeteden bahsediyoruz. Bu hastalıklı yapının mensupları, ülkemizi hem içeride hem de dışarıda zor durumda bırakmak için sürekli ya birileriyle ortaklaşa hareket ettiler ya da onların gönüllü taşeronu olmaktan çekinmediler. Kendini eylem ve söylem noktasında marjinalleştirerek muhalefet yaptığını sanan küçük bir zümre dışında bütün olup bitene 'tiyatro' deme zavallılığını göstermek; bu milletin değerlerine sırt dönmek, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına hayasızca dil uzatmak demektir" dedi.'KIYAMETE KADAR ANLATILACAK OLAN 15 TEMMUZ'DUR'Bakan Dönmez, 15 Temmuz gecesi her şeyin gözler önünde yaşandığını, kimlerin demokrasinin yanında saf tuttuğunu, kimlerin avuçlarını ovuşturduğunu gördüklerini belirtip, şöyle konuştu: "Çok değil 20 sene öncesine kadar brifinglerle balans ayarlarıyla hizaya getirilmek istenen millet iradesi, bu kez zor kullanılarak zapturapt altına alınmaya çalışıldı. 15 Temmuz gecesi eğer hedeflerine ulaşsalardı, Türkiye tam bir kaos girdabına sürüklenecekti. Bütün demokratik kurum ve kuruluşlar lağvedilecekti. Hukuk askıya alınacak, pek çok kişi sorgusuz sualsiz tutuklanacaktı. Milyonlarca kişiye işkenceler yapılacaktı. Sıkıyönetim mahkemeleri olmayan suçları isnat ederek binlerce, yüz binlerce kişiyi idam sehpalarına gönderecekti. Türkiye'nin tam bir açık hava hapishanesine döneceği bir 16 Temmuz sabahına uyanacaktık eğer Cumhurbaşkanı'mızın iradesi ve milletimizin cesareti olmasaydı. O gece 81 milyon tek yürek olduk. Milli iradeye darbe vurmak isteyenlerin karşısına yekvücut çıktık. Türkiye'yi ağır bir buhranın içerisine sokmak isteyenler, milletimizin cesaret ve kahramanlığı karşısında ağır bir yenilgi aldı. Birilerinin zamanında bin yıl süreceğini iddia ettiği korku rejimleri, 4 yılda yerle bir oldu. Asıl bin yıl sürecek olan, kıyamete kadar bu topraklarda dilden dile anlatılacak olan 15 Temmuz'dur. O gece milletimizin yazdığı şanlı destandır. Bundan sonra bu işlere yeltenmeye kalkanlar 15 Temmuz'u akıllarından çıkarmayacak."15 TEMMUZ GAZİSİ, LİSE ARKADAŞIYMIŞ

Bakan Dönmez, konuşmasını yarıda bırakan gazi Mehmet Ayaz'ın liseden sınıf arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Yıllarca beraber dirsek çürüttük hala zaman zaman görüşüyoruz. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun" diyerek, teşekkür etti.

- Ankara