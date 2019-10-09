Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

17 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından harekata ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez, paylaşımında "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Barış ve huzurun adı Barış Pınarı Harekatı hayırlara vesile olsun." değerlendirmesini yaptı.

Barış Pınarı Harekatı, Fatih Dönmez, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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