Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

21 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, terör örgütü PKK/PYD'nin her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, terör örgütü PKK/PYD'nin her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında #BabyKillerPKK etiketine yer veren Bakan Dönmez, "Askerimizin önünde duramayacağını anlayan PKK/PYD her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdi. Barış Pınarı Harekatı'nın önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Barış ve huzur hamlemizin önünde hiçbir terör örgütü duramayacak." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu
İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan 219 teröristin öldürüldüğünü açıkladı Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 23:58:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]