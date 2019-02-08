Bakan Dönmez'den Başkan Can'a Ziyaret

İldeki temasları kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Canla başla ilk günkü heyecanla çalışan Başkanımız Nihat Can'ın yanındayız" dedi.

İldeki temasları kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Canla başla ilk günkü heyecanla çalışan Başkanımız Nihat Can'ın yanındayız" dedi.



Bakan Fatih Dönmez, beraberinde, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, Ak Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, partililer ve diğer heyet üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret etti. Memleketi Bilecik'te olduğu için duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakanımız Fatih Dönmez; "Ben de başkanımızın şahsında bütün belediye çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hakikaten Selim Yağcı döneminde de çok güzel çalışmaları gerçekleştirmişlerdi. Şimdi ise bayrağı devralan kardeşimiz Nihat Can da 'Canla Başla İlk Günkü Heyecanla' diyerek çalışıyor. Biliyorsunuz önümüzde bir seçim var. İnşallah milletimiz bu noktada görevi tekrar kendisine verir. Dileğimiz o yönde ve bu hizmetler aksamadan devam edecek" dedi.



"Bilecik marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"



Konuşmasında, Bilecik marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ifadesini kullanan Bakan Fatih Dönmez, "Bilecik'te güzel bir hikaye var. Bu hikayenin girişini yaptık, gelişme devam ediyor. İnşallah bu hizmetler sonlanmayacak ve devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zaten modern belediyecilikle ile bizler Cumhurbaşkanımız ile tanıştık. O zamanlar temel ve zorunlu olan bir belediyecilik anlayışı ile de rastlamamıştık. Bugün artık vatandaşlara söyleyince, işte çöpü, suyu söyleyince inanmıyorlar. Önüne birçok proje koyuyorsunuz vatandaşın. Vatandaş eskiden şaşıyordu. Şimdi ise şaşırmıyor. Çünkü yaptıklarımız yapacağımızın teminatı oluyor. İnşallah tevazu, gayret ve samimiyetle halkımızdan bir beş yıl daha alacağız. Bu vesile ile tekrar bizleri hoş karşıladığınız için bütün belediye çalışanları ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Cenabı Allah yolunuzu açık etsin yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.



Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise Bakan Fatih Dönmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ben Bilecik halkı ve şahsım adına bakanımıza ziyareti dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bizleri ziyaretiniz ile büyük bir katkı vermiş oldunuz. Aynı zamanda da güç verdi. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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