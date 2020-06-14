Bakan Dönmez'den Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası enerji üretim, iletim ve dağıtım hatlarında gerçekleşebilecek olası sorunları belirlemek için inceleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez, "Bingöl Karlıova'daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem sonrası enerji üretim, iletim ve dağıtım hatlarında gerçekleşebilecek olası sorunları belirlemek için inceleme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.