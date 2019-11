Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz da arz güvenliği sıkıntısının kalmadığını belirterek, "Bu kış vanalar kapanacak mı, gaz bitecek mi, kesinti olacak mı tartışmaları Türkiye için bitmiştir" dedi.



Çorum'un Dodurga ilçesi doğal gazla buluştu. Çorumgaz A.Ş. tarafından ilçede yapımı tamamlanan doğal gaz boru hattında gaz verme işlemi törenle gerçekleştirildi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.



Doğal gaz yaygınlaştıkça milletin hayat kalitesinin arttığını, vatandaşların hayat standardının yükseldiğini, şehirlerin ise hava kalitesinin arttığını dile getiren Bakan Dönmez, "Nerede bir zamanların havası insanı hasta eden şehirleriyle Türkiye, nerede şimdiki Türkiye? Milletimiz her şeyin en iyisine layık" ifadelerini kullandı.



1987 yılında doğal gaz'ın Türkiye'ye ilk geldiğinde yıllık tüketimin 500 milyon metreküp civarında olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "Bugün ise yıllık yaklaşık 50 milyar metreküplük tüketimle dünyanın en büyük 18'inci, Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı olduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz doğal gaz depolama, FSRU ve LNG projeleri ile de sisteme esneklik kazandırdık. Yıllık 300 milyon metreküplük sisteme gaz verme kapasitesiyle tükettiğinden fazlasını sisteme verebilen bir altyapıyı kurduk. Hamdolsun tüm bu yatırımlarla artık doğal gaz da arz güvenliği sıkıntımız kalmadı. Yani bu kış vanalar kapanacak mı, gaz bitecek mi, kesinti olacak mı tartışmaları Türkiye için bitmiştir" diye konuştu.



Dağıtım ve iletim ayağında ise 2003 yılından bugüne yaklaşık 25 milyar TL yatırım yaptıklarını anlatan Bakan Dönmez, "İlk günden bugüne kadar da 140 bin kilometrelik dağıtım şebekesi inşa ettik. Bu ne demek biliyor musunuz Çorumlu kardeşlerim? Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar doğal gazı vatandaşımızın ayağına getirmek için dünyanın etrafını 3,5 kez kat ettik, hem de kazarak. Böylece 66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğal gazı getirdik. Bugün yaklaşık 15,7 milyon abonemiz var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 50 milyondan fazla vatandaşımız aktif olarak doğal gazın konforundan faydalanıyor. 81 il merkezine 2018'in sonunda doğal gazı götürdük. Şehir merkezlerinin dışındaki ilçelere, beldelere de doğal gazı yaygınlaştırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızdan yoğun talepler geliyor. Mevzuatta belirtilen teknik ve ekonomik kriterleri taşıyan yerleşim merkezlerine mümkün mertebe doğal gazı götürmek için gayret gösteriyoruz. Bu konuda BOTAŞ ve dağıtım şirketlerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor" şeklinde konuştu.



AK Parti'nin göreve geldiği gün "Her Şey Türkiye İçin" dediğini kaydeden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:



"Her şey milletimizin refahı, rahatı ve huzuru için dedi. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra Türkiye'de her alanda büyük bir atılım, büyük bir reform gerçekleşti. Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi, merkezine insanı alan bir siyaset anlayışının neleri başarabileceğini göstermesi açısından doğal gazdan bir örnek paylaşmak istiyorum sizlerle. 2002'de Türkiye'de kaç şehirde doğal gaz vardı biliyor musunuz? Altı. Sadece altı şehirde. Düşünün ki İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerin pek çok ilçesinde o dönem halen doğal gaz yoktu. Kim düşünürdü ki gün gelecek Çorum'a, Çankırı'ya, Trabzon'a, Van'a, Kars'a, Edirne'ye hatta ilçelerine, beldelerine bile doğal gaz gidecek. İşte bu yüzden 'Hayaldi gerçek oldu' diyoruz. İşte bu yüzden 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz. Şehirlerimizin o dönem ki halini biliyorsunuz. Çöp, çamur, çukur siyaseti şehirlerimizi esir almıştı. Hava kirliliği deseniz o kadar almış başını gitmiş bir vaziyetteydi ki yaşı müsait olanlar hatırlar gazeteler ücretsiz maske dağıtıyordu. Cumhurbaşkanımız doğal gaz ile ilgili yaptığı her konuşmada şu hususun altını çizdi: 'Doğal gazı olmayan şehir kalmayacak.' İşte bu vizyon, bu kararlılık sayesinde hamdolsun bugün 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Bugün Hakkari'deki vatandaşımız da Edirne'deki vatandaşımız da aynı konfordan yararlanıyor. İkisi de bir düğmeyle evini ısıtıyor, ocağını yakıyor, suyunu ısıtıyor. Cumhurbaşkanımız 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak' derken bunu kastediyordu. Batı'da yaşayan da Doğu'da yaşayan da aynı sosyal gelişmişlikten pay alacak. Hizmet ederken vatandaş ayrımı yoktur. Sen, ben, şu, bu yoktur. Mazeret, atalet, boş vermişlik yoktur. Birileri gibi milletin parasını, alın terini teröre ve terör örgütlerine peşkeş çekmek hele hiç yoktur. Milletin rahatı, memleketin menfaati vardır. Bizler bu sorumluluk bilinciyle yürütüyoruz işimizi. Memleketin her köşesine gitmek, her bir vatandaşımızın hayatına dokunmak istiyoruz."



Bugün de Dodurga'ya bu müjdeyle geldiklerini anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dodurga'ya da doğal gazı getirdik. Hayırlı olsun. Dodurga ile birlikte Oğuzlar ve Mecitözü'nü de doğal gazla buluşturuyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimiz bu işe çok sevinecek biliyorum. Bir ömür boyu bizlere hayır duası edeceklerine inanıyorum. Artık soba kur, kömür taşı, külünü boşalt bütün bu eziyetler bitiyor. Tek bir düğmeyi çevireceksiniz. Eviniz tertemiz ısınacak. İsi, külü, dumanı artık her şey eskide kalacak. Bu rahatlık, bu konfor benim Dodurgalı hemşehrilerimin de hakkı. Sobalı evde oturmak nasıl zordur çocukluğumdan bilirim. Annem erkenden kalkar, sobayı yakar, ertesi gün ilk işi o soğukta sobanın külünü boşaltır, tekrar yakardı. Kardeşlerim bu işin cefasını çeken analarımızın, hanım kardeşlerimizin hakkı değil midir bu rahatlık? Esnaf kardeşlerim de artık dükkanlarını ısıtmak için işi gücü bırakıp soba yakmayla uğraşmayacak. Sabah bismillah diyecek dükkanını açacak bir düğmeyle bütün iş yerini ısıtacak. Yavrularımız da okullarına geldiklerinde artık sınıfları sıcacık olacak. Bazı ilçelerimizde halen sıkıntılar mevcut biliyorum. Öğretmenlerimiz sabah erkenden yola çıkıyor okulu, sınıfları ısıtmak için. Büyük fedakarlık gösteriyorlar. Odunu, kömürü taşıyorlar, sobayı yakmakla ayrı uğraşıyorlar, okul bitiyor bu sefer sobanın temizliği ile ayrı uğraşıyorlar. Hamdolsun hepsi geride kalacak. Hepsi gün gelecek dost sohbetlerinde, dost meclislerinde hatıra olarak anlatılacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.



Son 17 yılda Çorum'a enerji ve tabii kaynaklar alanında 1,7 milyar TL yatırım yaptıklarını, Çorum'da elektrikte, doğal gazda, madencilikte önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Bakan Dönmez, konuşmasında şunları kaydetti:



"Çorum'a doğal gazı 2004 yılında getirdik. Bugün Çorum'da 130 bin 321 doğal gaz abonemiz var. Merkez, Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu'da yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır doğal gazı kullanıyor. Bu listeye bugün Dodurga'yı da ekledik. Böylece bu yıl içerisinde Dodurga, Mecitözü ve Oğuzlar'ın da doğal gaz kullanmaya başlamasıyla doğal gaza erişim sağlayan vatandaş sayımız daha da artacak inşallah. Bugün Dodurga'ya verdiğimiz sözü başarmanın gururunu yaşıyoruz. Ancak bizim işimiz burada bitmiyor. Daha ulaşacak çok vatandaşımız, bizden hizmet bekleyen milyonlar var. İmkanlar el verdikçe doğal gazın bütün yurt sathında yaygınlaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye, bu ülkenin insanına hizmet etmek bizler için büyük bir şereftir. 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' diyen Nebi'nin ümmeti olarak laf üstüne laf değil taş üstüne taş koymanın gayreti içerisindeyiz. Her şey Türkiye için, her şey milletimiz için."



Konuşmaların ardından Dodurga'ya ilk gaz verildi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorumgaz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM