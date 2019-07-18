Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu
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Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin, Doğu Akdeniz ile ilgili ortak bildiri yayımlamasına ilişkin, "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin, Doğu Akdeniz ile ilgili ortak bildiri yayımlamasına ilişkin, "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisini uğurlama töreninden fotoğrafa yer verdi.
Bakan Dönmez, Mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin, AB Dış İlişkiler Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırımlarını, yayımladığı bildiriyle telin etmesine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Türkiye bütün kurumlarıyla Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri adım atmayacaktır. Tüm Türkiye sizinle."
Doğu Akdeniz, Fatih Dönmez, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:12 Kaynak: AA
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