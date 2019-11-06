Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama
Son Dakika Genel Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama

6 saat önce

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamaANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarının KKTC'nin verdiği lokasyonlarda devam edeceğini belirterek, "Varsa bulacağız.

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarının KKTC'nin verdiği lokasyonlarda devam edeceğini belirterek, "Varsa bulacağız. Bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ATO Congresium'da gerçekleştirilen 12'nci Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışının ardından bakanlığın standında Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Sondajlar devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkiinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finiki'deki sondajını bitirdi ve ikmaller için Mersin Taşucu Limanı'na geldi. Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmaları olduktan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığımız lokasyonla en kısa süre içinde sondajına başlayacak. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın iki boyutlu ve üç boyutlu sismik araştırmaları da devam ediyor. Hep dediğimiz bir şey var, varsa bulacağız. Bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor" dedi.

Bakan Dönmez, basın mensuplarının "Fatih sondaj gemisinin yeni lokasyonu neresi olacak?" sorusuna ise, "Onu daha sonra açıklayacağız" cevabını verdi.

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama

Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama
Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybeden Arınç'tan yeni açıklama: Sigortayı attırmamak lazım İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım İmamoğlu'ndan balıkçı tekneleriyle ilgili yeni açıklama: Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok, süreleri bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:43:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]