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Bakan Dönmez'den Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen bölge sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Dönmez paylaşımında, "Bölgedeki elektrik ve gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz gerekli çalışmalarını sahada yürütüyor." ifadesini kullandı.
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