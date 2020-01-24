Bakan Dönmez'den Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez'den Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Dönmez'den Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen bölge sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Bölgedeki elektrik ve gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz gerekli çalışmalarını sahada yürütüyor." ifadesini kullandı.

Fatih Dönmez, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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