Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."