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Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.
Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:12 Kaynak: AA
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