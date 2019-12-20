Bakan Dönmez'den enerjide yeni tarife modeli - Son Dakika

10. IICEC Konferansı enerji dünyasını buluşturdu. Konferansta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "'Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri taktirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" dedi.

10. IICEC Konferansı Dünya Enerji Görünümü 2019 "Küresel Enerji ve İklim Gelişmeleri ve Türkiye için Çıkarımlar" konferansı İstanbul'da yapıldı. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve IICEC Direktörü Prof. Carmine Difiglio da katıldı. Konferansta enerjinin geleceği ve dünyadaki ülkelerin enerji kaynakları değerlendirildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu kaynaklar ve yeni enerji kaynakları da ele alındı.

Konferansta konuşan Bakan Dönmez, yeni hidrojen stratejileri üzerinde çalıştıklarını ifade ederek "Bizim en çok izlediğimiz konulardan biri de iklim değişikliği konusunda bu kadar söylememe rağmen emisyonların artması. Birçok eylem ve politikaya rağmen artışların yavaşlaması şimdilik en fazla ekonomik büyümelerin yavaşlamasıyla gerçekleşiyor. Türkiye olarak bu emisyon artışlarının ancak Ar-Ge ve inovasyonla, yeni teknolojilerle çözülebileceğini düşünüyoruz. Burada proaktif bir strateji izleyerek bakanlık bünyesinde start-up ve Ar-Ge süreçlerini başlattık. Bir sonraki etkinliğimizde bunu da buradan ilk kez duyuracağız. Ocak ayında hidrojen stratejileri üzerine olacak. bizim baktığımız noktadan sistemde daha fazla yenilenebilir kaynak barındırmanın en önemli noktalarından biri de hidrojen sistemleri olabilir. Uluslararası Enerji Ajansı bu sene güzel bir rapor yayınladı. Dünya Enerji Görünümü içindeki bölümü de inceledik. Asıl büyük soru kömür ve fosil yakıtlarının geleceği dünyada kömür tüketimi 1983'ten günümüze iki kat daha arttı. Uzan caddeli trendlerde petrol krizleri sonrası Avrupa ülkelerinde kömür tüketiminde hep bir artış söz konusu. Kömür yatırımları başta gelişmekte olan Asya ülkeleri olmak üzere hala gücünü koruyor. Ancak 2-3 yıl öncesine kıyasla bu alanda bir gerileme başladı. Bizim analiz anlamında merak ettiğimiz soru, petrol ve gaz fiyatları düşük olduğu için mi kömür yavaşladı. Kömür talebinin ikame fiyat esnekliği çok yüksek olabilir mi?" dedi.

"TÜRKİYE HER NOKTADAN DOĞAL ENERJİ MERKEZİDİR"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin sadece kendisine değil bölge halkına da yatırım yaptığını ifade ederek, "Daha fazla temiz kömür teknolojileri konusunda Ar-Ge yapmamız lazım. Kendi hidrojen stratejilerimizde yerli kömürden hidrojen eldesini de konuşacağız ama doğal kaynaklar stratejilerimizde çok bilinen bir yol izliyoruz. Türk lirasıyla dolar üretmiş oluyoruz. Bizim yerli iş gücümüzle Türk insanının en doğal hakkı ve varlığı olan yer altı zenginliklerimizle eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerimize kaynak oluşturuyoruz. Doğalgaz sektöründe ise Türkiye altyapısını çok kısa sürede güvenilir bir seviyeye çıkardı. Bu noktada birçok ülke için Türkiye bir doğalgaz arz güvenliği modelidir. Bölgesel anlaşmazlıklar ve tartışmalara rağmen vatandaşlarımıza bu sorunlu bölgede en güvenilir enerji kaynaklarını en kesintisiz şekilde sağlamak için gece gündüz çalışan ekiplerimiz var. Türkiye üç yüzer LNG terminali ve iki kıyı terminali depolama noktalarıyla her noktadan doğalgaz girişiyle coğrafyadaki doğal enerji merkezidir" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ İSTEDİKLERİ TAKTİRDE SADECE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETEBİLECEK"

Bakan Dönmez, tüketiciler için yeni tarife başlattıklarını kaydederek, "Türkiye olarak biz de yenilenebilir enerjide kalkınma ve sanayi geliştirme stratejisi izliyoruz. YEKA modelimiz ile yerli sanayi inşa etmekte sonuna kadar kararlıyız. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinde bölgenin merkez oyuncusu olması için yeni stratejilerimiz olacak. Enerji sanayi stratejimizi Ar-Ge stratejimizle eşgüdümlü hale getirerek buna start-up ekosistemimizi de entegre edeceğiz. Enerji sektöründe çok önemli yeniliklerin merkezi olmaya adayız. 'Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri taktirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" şeklinde konuştu.

(Armağan Yılmaz/İHA)