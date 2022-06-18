Bakan Dönmez'den "havalı bakım" paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez'den "havalı bakım" paylaşımı

18.06.2022 21:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ekipleri tarafından helikopterle gerçekleşen canlı bakım ve izolatör temizliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ekipleri tarafından helikopterle gerçekleşen canlı bakım ve izolatör temizliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in sosyal medya hesabında "En Havalı Bakım" başlığıyla yaptığı paylaşımda helikopterle gerçekleşen bakım ve temizlik çalışmalarına ilişkin rakamlara da yer verildi. Bakan Dönmez, geçen yıl 22 bin 404 izolatörün helikopterle temizliğini belirterek, bu yılın 5 ayında 4 bin 537 izolatör temizlendiğini, yılsonu hedefinin ise 34 bin 527 olduğunu vurguladı.

TEİAŞ ekipleri tarafından helikopterle gerçekleşen canlı bakım rakamlarını da paylaşan Dönmez, 2021'de 6 bin 131 canlı bakımın, 2022'in ilk 5 ayında ise 5 bin 494 canlı bakımın helikopterle gerçekleştiğini, yıl sonu hedefinin ise 14 bin canlı bakımın helikopter yardımıyla yapılacağını aktardı.

HEM EKONOMİK HEM DE ZAMAN TASARRUFU

Elektriğin kaynağından iletimini sağlayan TEİAŞ, "sıfır" kesinti hedefiyle çıktığı yolda bakımları da elektriği kesmeden gerçekleştiriyor. Ekiplerin giydiği özel kıyafetlerle gerçekleşen bakımlarda bazı zorlu arazilerde hem çalışandan hem de zamandan kazanmak için helikopterli bakım yapılıyor. TEİAŞ ekipleri bazı noktaların izolatör temizliğinde de helikopter kullanıyor.

Yine arazinin engebeli olduğu noktalarda gerçekleşen helikopterli izolatör temizliği ile hem ekonomik hem de zaman tasarrufu sağlanıyor. Helikopterin bu şekilde yaptığı temizlikle 1 haftalık iş 1 günde bitiyor.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez: '2030'a kadar elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak' Bakan Dönmez: '2030'a kadar elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak' Bakan Dönmez: '2018-2021 yılları arasında elektrik dağıtım çağrı merkezlerine tam 266 milyon arama ulaşmış' Bakan Dönmez: '2018-2021 yılları arasında elektrik dağıtım çağrı merkezlerine tam 266 milyon arama ulaşmış'
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez'den 'havalı bakım' paylaşımı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 22:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den "havalı bakım" paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement