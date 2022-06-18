Bakan Dönmez'den "havalı bakım" paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ekipleri tarafından helikopterle gerçekleşen canlı bakım ve izolatör temizliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in sosyal medya hesabında "En Havalı Bakım" başlığıyla yaptığı paylaşımda helikopterle gerçekleşen bakım ve temizlik çalışmalarına ilişkin rakamlara da yer verildi. Bakan Dönmez, geçen yıl 22 bin 404 izolatörün helikopterle temizliğini belirterek, bu yılın 5 ayında 4 bin 537 izolatör temizlendiğini, yılsonu hedefinin ise 34 bin 527 olduğunu vurguladı.

TEİAŞ ekipleri tarafından helikopterle gerçekleşen canlı bakım rakamlarını da paylaşan Dönmez, 2021'de 6 bin 131 canlı bakımın, 2022'in ilk 5 ayında ise 5 bin 494 canlı bakımın helikopterle gerçekleştiğini, yıl sonu hedefinin ise 14 bin canlı bakımın helikopter yardımıyla yapılacağını aktardı.

HEM EKONOMİK HEM DE ZAMAN TASARRUFU

Elektriğin kaynağından iletimini sağlayan TEİAŞ, "sıfır" kesinti hedefiyle çıktığı yolda bakımları da elektriği kesmeden gerçekleştiriyor. Ekiplerin giydiği özel kıyafetlerle gerçekleşen bakımlarda bazı zorlu arazilerde hem çalışandan hem de zamandan kazanmak için helikopterli bakım yapılıyor. TEİAŞ ekipleri bazı noktaların izolatör temizliğinde de helikopter kullanıyor.

Yine arazinin engebeli olduğu noktalarda gerçekleşen helikopterli izolatör temizliği ile hem ekonomik hem de zaman tasarrufu sağlanıyor. Helikopterin bu şekilde yaptığı temizlikle 1 haftalık iş 1 günde bitiyor.

(Musa Erdoğan/İHA)