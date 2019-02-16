Bakan Dönmez'den Hayvan Üreticilerine Müjde

Bakan Dönmez'den hayvan üreticilerine müjde -"Hayvan üreticilerine enerji desteği"DÜZCE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni bir düzenleme içerisinde olduklarını belirterek "Hem büyükbaş, hem küçükbaş, hem de kanatlı beyaz et üreticileri de bu düşük tarifeden yararlanmış...

Bakan Dönmez'den hayvan üreticilerine müjde

-"Hayvan üreticilerine enerji desteği"



DÜZCE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni bir düzenleme içerisinde olduklarını belirterek "Hem büyükbaş, hem küçükbaş, hem de kanatlı beyaz et üreticileri de bu düşük tarifeden yararlanmış olacaklar" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Düzce'de yaptığı ziyarette STK temsilcileri ve muhtarla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

İstanbul'dan sonra ilçe ve beldeleri ile birlikte doğalgaz kullanan ilin Düzce olduğunu işaret eden Bakan Fatih Dönmez, "Düzce İstanbul'dan sonra tüm ilçeleri ile birlikte doğalgaz kullanan ikinci ilimiz. Bu açıdan bir de tabi şöyle bir durum var. Aslında doğalgaz ürettiğimiz bir şehrimiz. Biliyorsunuz Akçakoca'da yıllar önce bir keşif söz konusu oldu ve oradan doğalgaz üretimi yaptık. Tabii o kaynak sınırsız değil zamanla azalıyor ve bitmek üzere. Tabii yine Karadeniz'de İnşallah hangi ilimize nasip olacak bilmiyorum ama aramalarınız devam ediyor buldukça da zaten size ilan edeceğiz. Düzce'nin sadece yer üstü zenginlikleri değil yeraltı zenginlikleri açısından da önemli birini bir yeri var" diye konuştu.

"Bende yok olayım pahasına ihanet içerisinde olan kişileri örgütleri grupları biliyoruz"

Bakan Dönmez, 2020'den sonra da ekonomide hedeflenen rakamlara ulayacaklarını söyledi. Bakan Faruk Dönmez Türkiye'ye bir gemiye benzeterek "Türkiye'nin eski dönemini bir gemiye benzetecek olursak, kıyıdan kıyıdan giden pusulası bile olmayan bir gemiydi. Kaptan sık sık limanlara uğramak zorundaydı ve kaptanı değiştiriyorduk. Gemi su alıyor gemi tamir ettiriyoruz, mürettebat değişiyor, yolcu değişiyordu. Ama son 15 yılda Türkiye'de uluslararası sularda yol alabiliyor. Açık denizlere açılabiliyor. Tabii açık denizlerde zaman zaman havalarda bozuk gidebilir. Fırtınalı olabilir, dalgalar olabilir, yolcuların bir kısmının başı dönebilir, midesi de bulunabilir ama bu kaptana biz güveniyoruz. Geçmişte çok daha kötü hava koşullarında sağ salim bizi limana ulaştırdı. Kaptana güveniyoruz, mürettebatı güvenilir. Yolculara da biraz sabretmek düşüyor. Yalnız alt katta yolculuk edenlere dikkat. Çünkü bu gemi su alsın gerekirse bende yok olayım pahasına ihanet içerisinde olan kişileri örgütleri grupları biliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin aleyhine çalışan şer odaklarına bu millet onay vermez"

Bakan Fatih Dönmez, bazılarının gizli ittifak içinde olduğunu belirterek "31 Mart'ta seçimlere gireceğiz. Partilerin doğal hakkıdır birbirleriyle ittifak yapabilir. Nitekim ilk kez 24 Haziran'da ki seçimler öncesinde de bunu yaşadık AK Parti bazı illerimizde de Cumhur ittifakı ile birlikte gireceğini söyledi. Muhalefet partileri de bazıları açık bazıları gizli ittifaklar içerisine gireceklerini ifade ettiler. Şimdi açıktan olanları biliyoruz, gizli olanları bir açıklasınlar diyoruz. Hangi pazarlıklar hangi anlaşmalarla bunlar yapılmıştır bunları millet görüyor söylemezseniz de biliyor. Türkiye'nin aleyhine çalışan şer odaklarına bu millet onay vermez. Ben bir kez daha vatandaşımızdan sadece yerel sorunları düşünerek değil Ülkenin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlu da dikkate alarak ulusal vizyonumuza uyumlu çalışacak yerel kalkınma hamlesini tamamlayacak yerel yöneticileri tercih etmesini ve ona göre değerlendirme yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Hayvan üreticilerine önemli destek

Bakan Fatih Dönmez burada yaptığı konuşmasında hayvan üreticilerine de bir müjde verdi. Dönmez "Kanatlı hayvan yetiştirilen ne bir müjde vermek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde TOBB Ekonomi Şurasında sektörden bir talep gelmişti. Cumhurbaşkanımız da bu konu ile ilgili 'Çalışın' dedi. Çalışmalarımızda büyük oranda tamamladık. İnşallah ilk tarife dönemi olan Nisan ayında yetiştirmeye çalışıyoruz. O da şu; tarımsal sulama kapsamına hayvancılık faaliyetlerinin tamamını daha doğrusu tarımsal faaliyetlerin tamamını alacak yönünde bir düzenleme içerisindeyiz. Bu durumda hem büyükbaş, hem küçükbaş, hem de kanatlı beyaz et üreticileri de bu düşük tarifeden yararlanmış olacaklar. Şu anda sadece tarımsal sulama faaliyetlerinde çiftçilerimiz bundan yararlanıyordu. Burada kapsamı genişletilmiş suretiyle bu sektörde çalışan işletmelerde destek vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez daha sonra basına kapalı olarak STK temsilcileri ve muhtarlarla yemek yedi.

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