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Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta - Son Dakika

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

04.06.2021 14:58

Tüm Türkiye'nin heyecanla açıklanmasını beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden önce, Bakan Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Dönmez, dün Fatih Sondaj Gemisi'nin gece çekilmiş görüntüsünü paylaşarak "Bir adım daha..." yazmıştı. Müjdenin açıklanmasına saatler kala "Gözümüz ufukta..." ibaresiyle yeni bir paylaşım daha yapan Dönmez, milyonların heyecanına heyecan kattı.

Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeye odaklandı. İlk olarak Zonguldak'ta camii açılışı gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışı ve Doğal Gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde doğal gaz veya petrol keşfine ilişkin müjde vermesi bekleniyor.

"GÖZÜMÜZ UFUKTA"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün de Fatih Sondaj Gemisi'nin gece çekilmiş videosunu "Bir adım daha..." yazarak paylaşmıştı. Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeye saatler kala sosyal medyadan heyecan yaratan bir video daha paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye saatler kala Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Kum saati ile paylaşım yapan Dönmez, açıklama saati olarak 18.00'i işaret etti. Videoda açıkta bulunan Fatih Sondaj Gemisi görülürken, bir mühendisin geçmesinin ardından "Gözümüz ufukta..." ibaresi dikkatleri çekiyor.

UZUN MEHMET CAMİİ AÇILIŞI

Zonguldak kent merkezinde Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan Uzun Mehmet Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Uzun Mehmet Camii'nde 6 bin kişi aynı namaz kılabilecek. Yapımı tamamlanan camide 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak.

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi, Uzun Mehmet, Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta - Son Dakika Ekonomi


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