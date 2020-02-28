Bakan Dönmez'den İdlib paylaşımı - Son Dakika

Bakan Dönmez'den İdlib paylaşımı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İdlib'de TSK personeline yönelik yapılan saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İdlib'de TSK personeline yönelik yapılan saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de gerçekleşen kalleş saldırı sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Mübarek kandil gecesi peygamber ocağı ordumuza ve Mehmetçiklerimize yapılan bu kalleş saldırı cezasız kalmayacak" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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