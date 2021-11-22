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Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi - Son Dakika

Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi

22.11.2021 10:50

Ekrem İmamoğlu, kış saati uygulamasının getirdiği olumsuz sonuçları paylaşarak "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine neden oluyor. Gördüm ki herkes şikayetçi" demişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Kış saati uygulamasına başladığımızdan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. Herkes kendi işiyle meşgul olsun." sözlerini kullandı.

Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çok sayıda öğrenci ve veli karanlıkta okula gidip gelmeleri sebebiyle sabit saat uygulamasından şikayetçi olurken, vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getiriyor.

"HİÇBİR TASARRUFA YOL AÇMADI"

Konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"GÖRDÜM Kİ HERKES ŞİKAYETÇİ"

İmamoğlu, daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunup "Gördüm ki sabit saat uygulamasından herkes şikayetçi. Konuyu takip edecek, gündemde tutmak için çaba sarf edeceğim. Hep beraber, desteklerinizle bu garabeti değiştireceğimize inanıyorum. Kimse, milletten güçlü değildir" dedi.

BAKAN'DAN YANIT: KIŞ SAATİ DÖNEMİNDE 6.82 MİLYAR KİLOVATSAAT TASARRUF ETTİK

İBB Başkanı'nın bu paylaşımlarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Dönmez, "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira. Bugünlerde tekrar bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. Lütfen herkes kendi işiyle meşgul olsun. İşleri ile gündeme gelemeyenlerin tek işi sağa sola sataşmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı sözlerine cevap geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Enerji, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 'Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı' sözlerine cevap geldi - Son Dakika


YORUMLAR (8)
  • ismail hakkı ertürk: Bir Kaç ay evvel gene açıklanmıştı tasarruf yapıldığına dair rakamlarla Ekrem bey takip etmiyor yada başka amaçlara hizmet ediyor heralde Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • İsimsiz : Yani bazılarınız belki anlamak istemiyor belki işine gelmiyor ama bir gerçek var ki şu anda tüm dünyada bir enerji açıkligi var sadece Türkiye'de değil İspanya'da vs de elektriğe zamalar geliyor...ama asıl söylemek istediğim şu ki tasarruf ile zamları nasıl iliskilemdirebildiniz acabaaa... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi - Son Dakika
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