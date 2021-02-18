Enerji Bakanı Dönmez, afetin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulunacak - Son Dakika

Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'da temaslarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alt yapısında yaşanan elektrik kesintileri için yerinde inceleme yapacak.

Kar yağışının etkili olduğu özellikle Kastamonu'nun sahil bölgesinde bulunan İnebolu, Cide, Doğanyurt, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerine 4 gündür elektrik verilemiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise elektrik direklerinin yıkılması ve hatların kopması sonucu yaşanan elektrik kesintilerini yerinde incelemek Kastamonu'yu ziyaret etti. İlk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Bakan Dönmez, Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Avni Çakır ile makamda görüştü. Buradaki görüşmenin ardından Bakan Dönmez, gaz dağıtım şirketi ile enerji dağıtım şirketinin yetkilileri başta olmak üzere ilgili kurumların yetkileriyle düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

"Çalışmaları inceleme imkanı bulacağız"

Ziyarette konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Özellikle hafta sonu başlayan zor hava şartları dolayısıyla başta Orta Karadeniz olmak üzere Batı Karadeniz hatta Marmara'nın kuzeyi yoğun bir yağış aldı. Bundan dolayı da enerji alt yapısında bir takım olumsuzlar yaşandı. Gün gün saat saat Ankara'daki kriz merkezimizden buradan yapılan çalışmaları da zaten takip ettik. Ekiplerimiz hava şartları, hava tahminleri doğrultusunda önceden hazırlıklarını yapmışlardı ama beklenen üzerinde bir yağış aldı. Bundan dolayışa özellikle kırsal bölgelerde bazı kesintiler, hat kopmaları, direk yıkılmaları gibi benzer durumlarla karşılaştık. Hamdolsun büyük oranda bu sıkıntıları aştık. Bugün de arazide hem gaz dağıtım şirketimiz yetkilileriyle, hem de enerji dağıtım şirketimizin yetkilileriyle başta Kastamonu olmak üzere bölgedeki diğer ekiplerimizle afetin etkili olduğu, kış şartlarının etkili olduğu diğer kurumlarımızın da katılımlarıyla bilgi alacağız. Akabinde de İnşallah bir ilçemize intikal edeceğiz. Orada da çalışan ekiplerimizle birlikte olmak suretiyle sahadaki çalışmaları inceleme imkanı bulacağız" dedi.

Bakan Dönmez, koordinasyon toplantısının ardından afetin etkili olduğu İnebolu ilçesinde arazide saha incelemesinde bulunacak. - KASTAMONU