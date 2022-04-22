BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT - Son Dakika
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BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

22.04.2022 22:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı ilçesinde incelemelerinin ardından kent merkezine geçerek yaklaşık 4,5 yıllık kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Bilecik Valiliği binasında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı ilçesinde incelemelerinin ardından kent merkezine geçerek yaklaşık 4,5 yıllık kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Bilecik Valiliği binasında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Ardından partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez, Bilecik'in sağlığından ulaştırmasına kadar birçok konuyu gün içerinde masaya yatırıp takipçisi olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez 'Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 81 ilde çeşitli iftar programına katılmak üzere bazı aktiviteler düzenledik. Bizim zaten programımızda Bilecik vardı. Burada sadece bakanlığımızın faaliyet alanları, ilgi alanları ile ilgili meseleleri görüşmeyeceğiz. Bilecik'imizin nezdimizde farklı bir yönü olduğu için eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarım daha ne varsa bütün meseleleri burada masaya yatıracağız, onların takipçisi olacağız' dedi.

Bilecik Valiliği'nin düzenlediği iftar programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sürdürülen doğal gaz çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Dönmez, 'Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için ekiplerimiz büyük bir gayretle sahada çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yavuz'u kuyu başı ekipmanını deniz tabanına yerleştirmesi için Türkali-2 kuyusuna gönderdik. Açtığımız diğer 10 kuyunun kuyu başı ekipmanlarının yerleştirilmesi de yine Yavuz tarafından gerçekleştirilecek. Yavuz'un göreve başlamasıyla böylece 3 gemimiz de aynı anda Karadeniz'de çalışmaya başladı. Deniz ile kara bağlantısını sağlayacak boruların teslimatı da peyderpey devam ediyor. İnşallah bu yaz orada da ilk kaynağı vurmuş olacağız. Bütün gayretimiz 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk faz gaz üretimini gerçekleştirmek. Sahadaki üretimin en yüksek döneme ulaşmasıyla birlikte doğal gaz talebimizin 3'te 1'ini Sakarya Sahası'ndan karşılayacağız inşallah' dedi.

'YENİ GEMİMİZ DE YOLDA'

Bakan Dönmez, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil olacak 7'inci nesil yeni geminin yolda olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Yeni gemimiz de yolda. O da inşallah birkaç ay içerisinde Türkiye'de olacak. Diğer gemilerimizden farklı olarak 7'nci nesil bir gemi olacak. İlk defa biz kullanacağız. Böylece Türkiye, arama ve sondaj gemileriyle dünyanın en güçlü filosuna sahip ülkelerinden biri olacak. 2020 yılının sonlarında pilot tesisimizde üretime başlayan yerli lityum için de bu yıl önemli adımlar atacağız inşallah. Dünyada ilk defa bor atıklarından üretiyoruz bu pilleri. AR-GE'si tamamıyla bize, bizim mühendislerimize ait. Üretilen lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması için Aspilsan ve Aselsan ile iş birliği anlaşmaları imzaladık. Yerli lityum bundan sonra Türkiye'nin yerli teknolojisine enerji sağlayacak inşallah.' (DHA)

BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT - Son Dakika
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