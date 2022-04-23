BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT - Son Dakika
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BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

23.04.2022 01:10

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '4 milyon hanenin elektriği kesik' açıklamasının doğru olmadığını belirterek, "Rakamlar yalan söylemez. Rakamlar 278 bin olduğunu gösteriyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '4 milyon hanenin elektriği kesik' açıklamasının doğru olmadığını belirterek, "Rakamlar yalan söylemez. Rakamlar 278 bin olduğunu gösteriyor. Bu sadece konut değil ticarethane ve sanayileri de içeriyor. Toplamda da baktığımızda yüzde 1'in altında" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak için Bilecik'in Gölpazarı ilçesine geldi. İlçede yapımı süren Taşhan Meydan düzenlemesinin yanı sıra kültür merkezi ile kapalı pazar yeri inşaatını da inceleyen Bakan Dönmez, Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez, burada gazetecilerin sorusu üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi ve açıkladığı rakamlar ile ilgili konuştu.

'RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ'

Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçek olmadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi. Ama rakamlar yalan söylemez. Rakamlar 278 bin olduğunu gösteriyor. Bu sadece konut değil; ticarethane ve sanayileri de içeriyor. Toplamda da baktığımızda yüzde 1'in altında, yani binde 6. Yine bunu biraz daha detaylı analiz ettiğimizde bazı vatandaşlarımız birkaç hafta sonra ödüyor, kesiliyor, açılmıyor. Gönül, birinin de kesik olmasını arzu etmez. Zaten devletimiz özellikle Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden elektrik desteği programını 3 yıl önce başlattı. Şu anda 2 milyon 140 bin hane, bu programdan yararlanıyor. 150 kilovat saate kadar bedelsiz olarak elektrik yardımı yapıyoruz" dedi.

'YILDA 2 DEFA ÖDEME YAPACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışma yaptıklarını ve elektrik desteği programının genişletildiğini anlatan Bakan Dönmez, "Yine bildiğiniz gibi Aile Bakanlığı'mızın ısınma yardımının kapsamını genişletti. Oturduk, beraber çalıştık. Şu anda ortada 3 milyona yakın vatandaşımızın hatta 4 milyona yakın vatandaşımızın yararlanma imkanı da söz konusu olacak. Orada da ilk başvurular alındı. Yılda 2 defa ödeme yapacağız. Devletimiz hem tarifelerde maliyetleri tamamını yansıtmamak suretiyle hem de kaçınılamayacak birtakım maliyet artışları yüzünden vatandaşımızın zora girmesine engel olmak için de sosyal yardımlaşma vakıfları üzerine bu destekleri vermeye devam ediyor. Şunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum; bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu memleketi, milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak anlatmalarını bekliyorum" diye konuştu.

BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Fatih Dönmez, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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