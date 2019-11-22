Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den "KKTC'ye doğalgaz ve elektrik" açıklaması
Son Dakika Politika Bakan Dönmez'den 'KKTC'ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması - Son Dakika

Bakan Dönmez'den "KKTC'ye doğalgaz ve elektrik" açıklaması

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında elektrik ve doğalgaz hattı kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Dönmez'den

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında elektrik ve doğalgaz hattı kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.


TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Türkiye ile KKTC arasında kurulacak elektrik ve doğalgaz hattı ile ilgili, "Çalışmalar devam ediyor. Adanın enerji ihtiyacı ile ilgili hem kablo hem boru hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim belli değil henüz" dedi.


Dönmez, Tekirdağ'da bulunan doğalgaz rezervine ilişkin soruya ise, "Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse" cevabını verdi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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