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Bakan Dönmez'den 'madencilik' dersi - Son Dakika

Bakan Dönmez'den 'madencilik' dersi

18.01.2022 17:30
Bakan Dönmez'den 'madencilik' dersi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk madencilik lisesi olan Balıkesir'deki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beyaz önlük giyip öğrencilere ders verdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk madencilik lisesi olan Balıkesir'deki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beyaz önlük giyip öğrencilere ders verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Bakan Dönmez, resmi açılışı için gittiği lisede, açılış sonrası öğrencilerle bir araya geldi. Beyaz önlüğü giyen Dönmez, Türkiye'nin ilk madencilik laboratuvarında 10'uncu sınıf öğrencilerine ders verdi. Dönmez'in öğrencilerle buluşması ve sohbet etmesine ilişkin görüntüler, Bakan Dönmez'in resmi YouTube hesabından paylaşıldı. Öğrencileri, Türkiye'nin ilk madencilik lisesini tercih ettikleri için tebrik eden Dönmez, madencilikle ilgili bilgilerini öğrencilerle paylaşarak, "Madencilikte en temel kural, önce güvenlik. Sizlerin canı her şeyden önemli" dedi.

Kullanılan bütün ürünlerin temelinde madenlerin yattığına işaret eden Dönmez, "Otomobil metal içerikli, cep telefonun içinde silisyum var. Günlük kullandığımız birçok malzemenin ilk üretim maddeleri sizin çalıştığınız bu sektörün içinden geliyor. Vatandaşa da bunları anlattıkça sektöre olan bakış daha da güzelleşecek" diye konuştu.Çevreyle uyumlu, insana saygılı madencilik yapılması gerektiğini aktaran Dönmez, bunun modern madenciliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığına değindi.'KIZ ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA'Dersliklerde işin teorisinin anlatıldığını belirten Dönmez, laboratuvarda ise uygulama yapıldığını dile getirdi. Lisenin Maden Teknoloji alanı öğretmeni Muhammet İliş ile sohbet eden Dönmez, "Hocam gördüğüm kadarıyla kız öğrencilerimizin sayısı da maşallah fazla" dedi.İliş'e öğrencilerinin durumunu soran Dönmez, başarılarından dolayı gençleri tebrik etti. Dönmez, öğrencilere, "Bunu taş diyerek geçmeyin. Buna madenci bakınca renginden, yapısından da gözlem yapabiliyor. Ama asıl sonuçlar laboratuvardan çıkıyor. Düşünün 1 ton taşı alacaksın onu ayrıştıracaksın sonunda 1 gram bile olmayan bir ürün olacak. Zor iş hakikaten" diye seslendi.'HEYECANLANDIK'Öğrencilerden Rana Taşkın da Bakan Dönmez'i, tahtanın başında ders anlatırken görünce çok heyecanlandığını söyledi. Bakan Dönmez'den uygulama olarak ders aldıklarını söyleyen Elif Naz Şen ise Dönmez'in açılış konuşmasında lisede okuyan öğrenciler için istihdam sözü aldığını hatırlarak teşekkür etti.11 MİLYON LİRAYA MAL EDİLDİNurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 34 öğrenci kapasiteli 16 derslik bulunuyor. Yaklaşık 11 milyon liraya mal edilen okulda, 1 milyon liraya yapılan Türkiye'nin ilk maden laboratuvarı yer alıyor. Şu anda 134 öğrencinin bulunduğu okul, tam kapasiteye geçtiğinde 544 öğrenciye ev sahipliği yapacak. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerindeki 51'inci Ar-Ge merkezinin de bu okula kurulması düşünülüyor.

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Nurettin Çarmıklı, Anadolu Lisesi, Madencilik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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