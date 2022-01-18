Bakan Dönmez'den 'madencilik' dersi - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk madencilik lisesi olan Balıkesir'deki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beyaz önlük giyip öğrencilere ders verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Bakan Dönmez, resmi açılışı için gittiği lisede, açılış sonrası öğrencilerle bir araya geldi. Beyaz önlüğü giyen Dönmez, Türkiye'nin ilk madencilik laboratuvarında 10'uncu sınıf öğrencilerine ders verdi. Dönmez'in öğrencilerle buluşması ve sohbet etmesine ilişkin görüntüler, Bakan Dönmez'in resmi YouTube hesabından paylaşıldı. Öğrencileri, Türkiye'nin ilk madencilik lisesini tercih ettikleri için tebrik eden Dönmez, madencilikle ilgili bilgilerini öğrencilerle paylaşarak, "Madencilikte en temel kural, önce güvenlik. Sizlerin canı her şeyden önemli" dedi.