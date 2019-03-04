Bakan Dönmez'den 'Mini Biyogaz Reaktörü' Açıklaması

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayvancılıkla uğraşan köylülerin kendi gazını üretmesini sağlayacak proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayvancılıkla uğraşan köylülerin kendi gazını üretmesini sağlayacak proje üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bakan Dönmez, yakında testlerini bitirmeyi planladıklarını belirttiği 'Mini biyogaz reaktörü' ismini verdikleri cihazla ilgili olarak "En kısa süre içerisinde onun da müjdesini vereceğiz. Biz ona 'Mini biyogaz reaktörü' diyoruz. Kendi gazınızı kendiniz üreteceksiniz, şehirler gibi gaza para ödemeyeceksiniz" dedi.



Çorum'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mecitözü AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Mecitözü'nün doğalgaza kavuşturulacağını söyleyen Bakan Dönmez, "Türkiye'nin birçok bölgesinde doğalgaz kullanılıyor. Artık köylerden de talep alıyoruz. Özellikle hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz, yakında geliştirip, testlerini bitireceğimiz bir çalışmayla karşı karşıya kalacaklar. En kısa süre içerisinde onun da müjdesini vereceğiz. Biz ona 'Mini biyogaz reaktörü' diyoruz. Kendi gazınızı kendiniz üreteceksiniz. Şehirler gibi gaza para ödemeyeceksiniz inşallah. Böylece onlar da hasret kaldığı ucuz ve temiz gaza kendi imkanlarıyla kavuşmuş olacaklar bir bedel ödemeksizin. Ocağında yemeğini pişirecek, suyunu ısıtacak, belki kapasiteyi biraz yüksek kurarsa aynı şehirde olduğu gibi kaloriferli sistemle de köydeki evlerini ısıtacaklar. Biraz daha sabırlı olun o müjdeyi de inşallah en kısa sürede köylerimizle paylaşacağız" dedi.



'BİRLİK BERABERLİĞİ BOZMAYA ÇALIŞANLARA ENGEL OLACAĞIZ'



31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Her ne kadar siz burada yerel yöneticinizi seçecek olsanız da sadece yerel yönetimlerle sınırlı bir seçim değil. Ülkemizin etrafında cereyan eden olayları görüyorsunuz, ittifakları görüyorsunuz. Bazıları bizim gibi açıktan ittifak yapıyor, bazıları gizli bir takım odaklarla ittifak yaparak önünüze geliyor. Siz bunları en iyi değerlendirecek durumdasınız. Özellikle bazı partiler Kandil'den talimat almak suretiyle bazıları da Pensilvanya'dan sloganları kopyalamak suretiyle sizin karşınıza çıkacaklar. Aman ha uyanık olun. Bu milletin birliğini beraberliğini bozmaya çalışanlara hep birlikte engel olacağız. Atacağınız oy bu anlamda bize vereceğiniz desteğin en büyük göstergesi olacak" diye konuştu.



Hükümet olarak 'Genel kalkınma yerelden başlar' anlayışını savunduklarını ifade eden Dönmez, "Genelde biz ulusal kalkınma planlarımızı hazırlıyoruz. Bunların bir kısmı yerelle alakalı. Sizin seçeceğiniz yöneticiler bu planlara uyumlu hareket ederse biz ülkeyi daha fazla kalkındıracağız. Gittiğimiz yerlerde bu kervan da bu hizmet treninde yerinizi ayırtın. Mecitözü için AK Parti vakti zamanı gelmiştir. Ben buradaki katılımdan da bunu rahatlıkla görüyorum" ifadelerini kullandı.



- Çorum

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