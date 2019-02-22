Bakan Dönmez'den 'Tarımsal Faaliyetler Tarifesi' Açıklaması: 1 Aya Başlatacağız

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Kangal Köpeklerinin Güneydoğulu Rakibi Kurtboğan, 50 Bin Liraya Satılıyor

Şanlıurfa'da Aralarında Memur ve Esnafların da Olduğu 7 Kişi, 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu