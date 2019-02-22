Bakan Dönmez'den 'Tarımsal Faaliyetler Tarifesi' Açıklaması: 1 Aya Başlatacağız (2)
23 dakika önce
CUMA NAMAZI KILDI, BALIKLIGÖL'Ü DOLAŞTIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dergah Camisi'nde cuma namazı kıldı.
CUMA NAMAZI KILDI, BALIKLIGÖL'Ü DOLAŞTI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Dergah
Camisi'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışında cami avlusundaki kalabalık ile sohbet eden Bakan Dönmez, yüksek elektrik faturasından şikayet edenleri dinledi. Bakan dönmez, daha sonra beraberindekilerle, kentin simgesi olan Balıklıgöl
'de balıklara yem atıp, dua etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:25 Kaynak: DHA
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