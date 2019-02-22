Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den 'Tarımsal Faaliyetler Tarifesi' Açıklaması 1 Aya Başlatacağız (2)

Bakan Dönmez'den 'Tarımsal Faaliyetler Tarifesi' Açıklaması 1 Aya Başlatacağız (2)

1 saat önce

CUMA NAMAZI KILDI, BALIKLIGÖL'Ü DOLAŞTIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dergah Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Bakan Dönmez'den 'Tarımsal Faaliyetler Tarifesi' Açıklaması 1 Aya Başlatacağız (2), System.String[]
CUMA NAMAZI KILDI, BALIKLIGÖL'Ü DOLAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dergah Camisi'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışında cami avlusundaki kalabalık ile sohbet eden Bakan Dönmez, yüksek elektrik faturasından şikayet edenleri dinledi. Bakan dönmez, daha sonra beraberindekilerle, kentin simgesi olan Balıklıgöl'de balıklara yem atıp, dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:19 Kaynak: DHA

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