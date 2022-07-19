Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret

19.07.2022 10:54
Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Eskişehir tesislerini ziyaret etti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Eskişehir tesislerini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Eskişehir'de TEI'yi ziyaret etti. Bakan Dönmez'e ziyaretinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve beraberindeki heyet eşlik etti. Burada incelemelerde bulunan Dönmez'e TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI'nin özgün motor projeleri, uluslararası motor parça ve modül üretim kabiliyetleri, bakım, onarım çalışmaları ve test altyapıları hakkında bilgi verdi.

Bakan Dönmez, daha sonra TEI'nin özgün motor projelerini, faaliyet alanlarındaki çalışmalarını ve başarılarını gösteren sergi alanını gezerek anı defterini imzaladı. TEI'nin yeni özgün motor projesi TEI-TF6000 hakkında da bilgi alan Dönmez, ardından TEI-PD170 ve TEI-TS1400 motor projelerinin testlerine katıldı. TEI-TS1400 milli motorun testlerinin gerçekleştirildiği, TEI'deki ekip tarafından oluşturulan milli bremzeyi de yerinde inceleyen Dönmez'e TEI Genel Müdürü Akşit, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru deseniyle işlenen hat sanatı eserini hediye etti.

Bakan Dönmez, "Başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve bu başarıların altında imzası bulunan başta TEI Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Akşit olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Fatih Dönmez, Eskişehir, TEI, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret - Son Dakika
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