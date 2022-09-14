Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı (2)- Yeniden - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı (2)- Yeniden

14.09.2022 13:29
Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı (2)- Yeniden

Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı (2)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) helikopterle hat bakımı ve ikaz küresi montajı çalışmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı (2)

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) helikopterle hat bakımı ve ikaz küresi montajı çalışmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Kışa hazırlık' açıklaması ile yaptığı paylaşımda, TEİAŞ'ın bakım çalışmalarına ilişkin görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, helikopterle havalanan TEİAŞ ekiplerinin hat bakımı ve ikaz küresi montajı yaptığı anlar yer aldı.

Görüntü dökümü:

- Helikopterle bakım be montaj çalışması

Haber:  ANKARA,


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Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı (2)- Yeniden Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı (2)- Yeniden Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı
Kaynak: DHA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez'den TEİAŞ'ın helikopterli bakımı paylaşımı (2)- Yeniden - Son Dakika

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