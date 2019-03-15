Bakan Dönmez'den Yeni Zelanda'daki Saldırıya Kınama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Zelanda'da camiye yapılan hain terör saldırısını kınadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Zelanda'da camiye yapılan hain terör saldırısını kınadı.



Bursa'da temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün gün boyu Bursa'da bakanlığımızın faaliyet alanları ile alakalı bazı temaslarda bulunacağız. Bursa özellikle marka şehirlerimizden biri. Bölgede hem sanayii, hem turizmi, hem de tarımıyla öne çıkan vilayetlerimizden bir tanesi. Şüphesiz gelişen şehirlerin enerji alt yapılarıyla alakalı ihtiyaçları söz konusudur. Hamdolsun Bursa'da enerji alt yapısıyla ilgili ciddi bir sıkıntımız kalmadı. Çok değil, bundan 15-20 sene önce sadece merkezde doğalgaz kullanılırken birçok ilçemize doğalgazı götürmüş durumdayız. 4 ilçemizde 2020 yılına kadar tamamlayacağız. Böylece Bursa büyük oranda doğalgazı hem konutlarda, hem ticari alanlarda, hem de sanayide kullanır hale gelmiş olacak" dedi.



Bakan Fatih Dönmez, Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camii'ne yapılan ırkçı saldırıda onlarca kişinin hunharca katledilmesini de kınadı. Fatih Dönmez, "Bu vesileyle bugün üzücü bir haber almış olduk. Terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. İnşallah bundan sonra bu tip hadiseler tekrar yaşanmaz. Fakat burada herkesin ders alması gereken noktalar var. Bilhassa son yıllarda batıda gelişen islamafobia konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği kanaatindeyim. Maalesef istenmeyen olayları dünyanın herhangi bir yerinde yaşıyoruz. Terör nereden gelirse gelsin kınamamız gerekiyor" diye konuştu. - BURSA

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