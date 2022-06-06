Bakan Dönmez: "Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı" - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı"

06.06.2022 08:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

Bakan Dönmez: Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı
Bakan Dönmez: Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı
Bakan Dönmez: Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı
Bakan Dönmez: Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı

YORUMLAR
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BAKAN DÖNMEZ: DENİZ TABANINA BORULARI YERLEŞTİRECEK GEMİ FİLYOS'A DOĞRU YOL ALDI BAKAN DÖNMEZ: DENİZ TABANINA BORULARI YERLEŞTİRECEK GEMİ FİLYOS'A DOĞRU YOL ALDI Bakan Dönmez:  Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı Bakan Dönmez:  Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı
Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos'a doğru yol aldı" - Son Dakika
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