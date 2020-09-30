Bakan Dönmez: Denizlerimizde 'Kanuni' dönemi başlıyor - Son Dakika

Bakan Dönmez: Denizlerimizde 'Kanuni' dönemi başlıyor
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 10 Ekim'de sismik araştırmaya başlayacağını duyurdu.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 10 Ekim'de sismik araştırmaya başlayacağını duyurdu.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için. 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" paylaşımında bulundu.
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