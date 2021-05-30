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Bakan Dönmez, Denizli'den övgüyle bahsetti - Son Dakika

Bakan Dönmez, Denizli'den övgüyle bahsetti

30.05.2021 00:58
Bakan Dönmez, Denizli'den övgüyle bahsetti, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda yıldızı parlayan Denizli'nin bir enerji kenti olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda yıldızı parlayan Denizli'nin bir enerji kenti olduğunu belirtti. Başkan Zolan'ın aynı zamanda Enerji Kentler Birliği Başkanı olduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, "Ben ayrıca böyle bir misyonu üstlenmiş olması ve belediyelere böyle bir vizyon kazandırmış olması dolayısıyla da tebrik ederim" dedi.

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan ilk olarak Bakan Dönmez'e Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan Palası, Denizli Sancağı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserler ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattı. Bakan Dönmez'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Zolan, "Şehrimize hoş geldiniz. Çalışmalarınızı gururla takip ediyoruz. Enerji, ülkemiz açısından çok çok önemli. Bu noktada milli ve yerli enerji kullanımı noktasında en üst seviyedeki gayretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Denizli'mizdeki birçok enerji projelerinin de altında imzanız var. Bunlardan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler de emanete sahip çıkarak güveni boşa çıkarmamak adına elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizlerin destekleri bu noktada bize güç veriyor, yürüyüşümüzü güçlendiriyor" diye konuştu.

"Denizli bölgenin gelecek vadeden şehirlerinden birisi"

Bakan Dönmez ise ev sahipliğinden ve yakın ilgilerinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür ederek, Denizli'nin son dönemde yıldızı parlayan en güzide şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Denizli, sanayide, tarımda, turizmde bölgenin gelecek vadeden şehirlerinden birisi. Bir başka yönü itibariyle Denizli daha da öne çıkıyor, enerji kenti olması. Sayın Başkan Osman Zolan aynı zamanda Enerji Kentler Birliği'nin de başkanı. Zaman zaman kendisi ile yerel yönetimlerde enerjinin üretimi ve verimli tüketimi konusunda da çeşitli projeler istişare ediyoruz. Değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ben bu açıdan Sayın Başkana da ayrıca böyle bir misyonu üstlenmiş olması ve belediyelere böyle bir vizyon kazandırmış olması dolayısıyla da tebrik ediyorum" dedi.

"Kendi kendine yeten şehir Denizli"

Denizli'nin kendine yettiğini aynı zamanda çevresindeki kentlere faydası olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Denizli kendi kendine yeten hatta etrafına da faydası olan, yurtdışına ihracatı olan bir kentimiz. Biz Denizli'nin ihtiyaç duyduğu enerji başta olmak üzere doğal kaynaklar ile ilgili hususlarda bugüne kadar desteğimizi gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz. Bugün burada enerji ve madencilik alanında şehrimizde bakanlığımızın ilgili kurumların yapmış olduğu faaliyetler, yatırımlar, bundan sonra yapacağı faaliyetler ve projelere ilişkin değerlendirmelerde, istişarelerde bulunmak üzere geldik. Paydaşlarla bir araya gelerek kentimizin bu anlamdaki meselelerini görüşeceğiz. Varsa sorunları da yerinde çözmüş olacağız. AK Parti olarak biz yerinden yönetime inanan ve sürekli destek veren bir anlayışın siyasi temsilcisi olduk. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız yerel yönetimlerden gelen bir kişi. Bu işin nasıl yapılması gerektiğini kendi başkanlığı döneminde de tüm insanlarımıza göstermiştir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Fatih Dönmez, Osman Zolan, Denizli, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez, Denizli'den övgüyle bahsetti - Son Dakika


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