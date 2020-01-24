Bakan Dönmez: "Deprem bölgesinin büyük kısmında enerji arzı sorunu yok" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Deprem bölgesinin büyük kısmında enerji arzı sorunu yok' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez: "Deprem bölgesinin büyük kısmında enerji arzı sorunu yok"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandığını ancak bölgenin büyük kısmında enerji arzının sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandığını ancak bölgenin büyük kısmında enerji arzının sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekiplerin il ve ilçe merkezlerindeki arızalara müdahale konusunda ivedilikle hareket ettiğini bildiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Depremden dolayı Sivrice'deki elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandı. Ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek, hasar tespit çalışmalarına başladı. Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu. Köylerdeki hasar tespit çalışmaları için de bölgelere ekip sevk edildi. Depremden etkilenen Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'de de hasar tespit çalışmalarının yapılması ve arızalara müdahale edilmesi için sahada çalışmalar başlatıldı."

Bakan Dönmez, Elektrik Üretim AŞ'ye ait mobil elektrik santrallerinin de ihtiyaç halinde bölgeye gönderilebileceği bilgisini verdi.

Bölge genelinde elektrik ve doğal gaz iletim sisteminde bir problem olmadığını bildiren Dönmez, "Dağıtım şirketlerinin tamamıyla görüşüldü. Dağıtım sisteminde kaçak arama araçlarıyla gerekli kontrolleri için hazırlıklar yapıldı. Bölgede ivedilikle kaçak kontrolleri yapılacak. Arama-kurtarma, güvenlik, itfaiye ve sağlık teşkilatlarının görevlerinin aksamaması için her türlü tedbir ve destek ilgili kurumlarımızca sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sivrice, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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