Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu"
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu'

Bakan Dönmez: "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu"

8 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı. (2)

Bakan Dönmez: Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu

Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:23 Kaynak: AA
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