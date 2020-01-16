Bakan Dönmez: "Doğal gazda artık arz güvenliği sorunu kalmamıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Doğal gazda artık arz güvenliği sorunu kalmamıştır' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Doğal gazda artık arz güvenliği sorunu kalmamıştır"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (2)

"(Tuz gölü Doğal gaz Depolama Tesisi Projesi) Toplam depolama kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkartacak yeni bir projenin de temelini attık. Bu kapasiteye ulaştığımızda dünyada tuz yapılarındaki en büyük doğalgaz depolama tesisi ülkemizde olmuş olacak"

"Doğal gazda artık arz güvenliği sorunu kalmamıştır"

"Petrol üretiminde yine bir rekor kırdık. Son 20 yılın rekoru bu. Günlük üretimimiz 50 bin varillere çıkmış ortalama, Türkiye Petrollerinin. Yaklaşık bir 10 bin varil de özel sektör üretimi var"

Bakan Dönmez: Doğal gazda artık arz güvenliği sorunu kalmamıştır

Anadolu Ajansı, Mehmet Dönmez, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:49 Kaynak: AA
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