BAKAN DÖNMEZ: DOĞAL GAZDA BU KIŞI SIKINTI YAŞAMADAN GEÇİRECEĞİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki AYDE Alüminyum firmasına ait fabrikanın temel atma törenine katıldı. Yapımı tamamlandığında fabrika enerjisinin büyük bir bölümünün güneş panellerinden karşılanacağını ifade eden Bakan Dönmez, Türkiye'de güneş paneli üretiminin yıllık kapasitesinin 7 gigavat olduğunu söyledi. Dünyada bu anlamda Türkiye'nin dördüncü sırada olduğunu ve kısa bir süre sonra üçüncü sıraya yerleşeceğini belirten Bakan Dönmez, "Ayrıca burada üretilecek profiller de yine bizim güneş santral panellerimizde kullandığımız ana elemanlarımızdan biri. Çok değil, bundan 5- 6 yıl önce Türkiye'de güneş paneli üretimi hemen hemen yok denecek kadar azdı. Yerlilik oranı farklı olmakla birlikte bugün 20'yi aşkın güneş paneli üreticimiz var. Hele Avrupa'nın, Orta Doğu'nun en büyük güneş paneli fabrikasına geldiğimizde Ankara'da geçtiğimiz iki yıl önce hizmete almıştık, o da devam ediyor. Türkiye'de şu anda güneş paneli üretimi yıllık kapasitesi 7 gigavat. Başka bir ifadeyle 7 bin megavata ulaştı. 7 bin megavat ne demek? Dünyada dördüncü sıradayız. Dün sıfırdık, bugün dördüncü sıradayız. Şimdi AYDE'nin ve diğer tesislerin devreye girmesiyle inanıyorum ve iddia ediyorum ki 2023'ün sonunda dünyada üçüncü sıraya oturacağız. Türkiye'de yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu gücümüz yüzde 54 seviyesine ulaştı. Şu anda bir de lisanssız kapsamında kendi elektriğini kendi üretmek üzere bir imkan tanıdık. Yoğun da bir istek, talep var ama geçtiğimiz haftalarda EPDK bir düzenleme yaptı. Maalesef bazıları tarafından da haksız ve yersiz yere eleştirildi. O düzenleme hukuka uygun ve gerçek üreticinin, gerçek tüketicinin, sanayicinin, çiftçinin haklarını korumak, fırsat eşitliğini herkese tanımak adına yapılmış bir uygulamadır. O açıdan o uygulamanın yerinde olacağını ve taleplerin de buna göre hızla artacağını rahatlıkla söyleyebilirim ki şu anda 8 bin 664 megavata ulaştık. Bunun neredeyse 7 bin 400 megavatı da lisanssız kapsamında kendi elektriğini üretmek için kurulan tesislerden oluşuyor" dedi.

Bakan Dönmez, temeli atılan fabrikada 70 kişilik istihdam sağlanacağını ve 12 ayda üretime başlanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

'HEDEF: İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmayı, istihdam, üretim, ihracat hedeflediklerini söyledi. Fabrikanın ürettiği ürünlerin yüzde 65'ini ihraç edeceğini ifade eden Bakan Varank, "Alüminyumu alacak, güneş paneli çerçevesi gibi katma değerli bir işe dönüştürecek, ülkeye döviz kazandıracak. Buradaki emekçi kardeşlerimize ekmek kapısı olacak. Biz bunun derdindeyiz. Ben bu OSB'yi yatırıma hazır hale getirmesem, buraya krediyi sağlayıp buradaki kamulaştırmaları, altyapıları yapmasam, bu arkadaşımızın teşvik belgesini vermesem bu yatırımlar da öyle yerden kendi kendine bitmiyor. Bizim bu desteklerimiz sayesinde iş insanlarına, yatırımcıya verdiğimiz destekler sayesinde oluyor ama biz bunlarla gurur duyuyoruz. Bu destekleri vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin rotasını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Bu yatırım 'hayırlı uğurlu olsun' diyoruz. İnşallah sadece ekonomik katkısı değil, güneş paneliyle iklim değişikliğine de katkı sağlayacak bir yatırım. Bu manada müteşebbisimizi kutluyorum" diye konuştu.

Dönmez ve Varank, daha sonra fabrikanın temelini atarak, Bilecik'in Söğüt ilçesine geçti.