Bakan Dönmez doğal gazda sanayiciye yönelik fiyat indirimini değerlendirdi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayicilerin kullandığı doğal gazın fiyatında yapılan indirime ilişkin, "Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak." ifadesini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sanayi ve ticarethane abonelerine sattığı gazın fiyatındaki indirimi değerlendirdi.

Sanayiciye verilen bu desteğin önemini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğal gaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ila yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak."