Dönmez'in kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"na katıldı. (1)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in salona girişi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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