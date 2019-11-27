Son Dakika › Güncel › Bakan Dönmez: 'Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon' - Son Dakika
Bakan Dönmez: "Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi Dönmez'in kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:27 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi
Dönmez'in kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"na katıldı. (1)
Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için Türk bayrağı astılar İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı