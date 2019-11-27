Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon"
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi Dönmez'in kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi

Dönmez'in kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"na katıldı. (1)

Bakan Dönmez: Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon

Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:27 Kaynak: AA
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