Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Doğalgaz Projesini İçin Geliyor

Bakan Dönmez, Doğalgaz Projesini İçin Geliyor

47 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde Doğalgaz projesini açıklayacak.

Bakan Dönmez, Doğalgaz Projesini İçin Geliyor, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde Doğalgaz projesini açıklayacak.

Cumhur İttifakı'nın Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cuma günü Korkuteli ilçesi'nde Doğalgaz projesini açıklayacağını ifade etti. Bakan Dönmez'in doğalgazın ilçeye geliş tarihiyle ilgili müjdeyi vereceğini belirten İşlek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ve Dışişleri Bakamınız Mevlüt Çavuşoğlu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı doğalgaz projesi müjdesi 1 Mart Cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in de katılacağı bir toplantıda açıklanacak" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:39 Kaynak: İHA

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