Bakan Dönmez: "Doğalgazı Yaygınlaştırmak İçin Çalışıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, "Malatya
aslında yer üstü zenginlikleri kadar yer altı zenginlikleri açısından da şanslı bir ilimiz. Bakanlığımız faaliyet alanlarına giren konularda sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dünyamızın, yerel yönetimlerin konuyla ilgili değerlendirmelerini, eleştirilerini varsa sorularını almak ve sorunları yerinde tetkik edip, çözmek için buradayız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Valisi Aydın
Baruş'u makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Dönmez'e, kayısı takdiminde bulundu.
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Malatya, medeniyetlerin geçişme noktası, güzel ilimiz bal diyarı, kayısı diyarı. Medeniyetimize önderlik etmiş Battalgazi
, Somuncu Baba
gibi önderlerimizin diyarı Malatya'mıza hoş geldiniz. Bu ziyaretinizin ilimizin hem ekonomisi hem de sahip olduğu zengin tabii kaynakların değerlendirilmesi yönünde çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Burada yapacağımız toplantıların ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Valilik'te çeşitli temaslarda bulunacağız. Dünde ifade ettim Malatya aslında yer üstü zenginlikleri kadar yer altı zenginlikleri açısından da şanslı bir ilimiz. Bakanlığımız faaliyet alanlarına giren konularda sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dünyamızın, yerel yönetimlerin konuyla ilgili değerlendirmelerini, eleştirilerini varsa sorularını almak ve sorunları yerinde tetkik edip, çözmek için buradayız. Zaten milletvekillerimiz Ankara
'da Malatya'yı gayet iyi temsil ediyorlar. Sorunları sıkça bize iletiyorlar, çözümü birlikte arıyoruz. Onların da davetiyle Malatya'da bulunmak arzusuyla buraya geldik" diye konuştu.
Bakan Dönmez, Malatya'nın her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, "Malatya, altyapı yatırımlarına en son doğalgazla da yine bu dönemde yaklaşık 8-10 yıl önce buluştu. Şimdi doğalgazı yaygınlaştırmak içinde çalışıyoruz. Şuanda dört ilçemiz doğalgaz kullanıyor. İnşallah kısa süre içerisinde Darende
'yi de dahil edeceğiz ve imkan buldukça da diğer yerleşim birimlerimize de doğalgaz konforunu götüreceğiz. Vatandaşımızın bu çağdaş, temiz, ekonomik yakıttan istifadesi için elimizden geleni yapacağız. Malatya her şeyin en güzeline layık. Kadim bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle, insanıyla bu coğrafyada Türk-İslam dünyasına hizmet etmiş şehirlerimizden birisi. Biz, bize düşeni de layıkıyla yapmaya gayret edeceğiz" dedi.
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