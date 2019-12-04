Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Doğu Akdeniz'de bizi denklem dışında tutmaya dönük çalışmaları engellemiş olduk"
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Doğu Akdeniz'de bizi denklem dışında tutmaya dönük çalışmaları engellemiş olduk' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Doğu Akdeniz'de bizi denklem dışında tutmaya dönük çalışmaları engellemiş olduk"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen madencilerle görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen madencilerle görüştü. (4)

Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de bizi denklem dışında tutmaya dönük çalışmaları engellemiş olduk

Dünya Madenciler Günü, Fatih Dönmez, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:53 Kaynak: AA
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