Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , Bakanlıkta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen madencilerle görüştü. (4)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi