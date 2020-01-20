Bakan Dönmez - Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları - Son Dakika

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Bakan Dönmez - Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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