Bakan Dönmez - Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez - Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları - Son Dakika

Bakan Dönmez - Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez - Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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