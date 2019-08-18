Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir"
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Bakan Dönmez: "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir"

57 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir.

Bakan Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmaları havadan inceledi. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların altına şu yorumda bulundu:

"Yavuz; Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır, Fatih; Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız." - ANKARA
Doğu Akdeniz, Fatih Dönmez, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:21 Kaynak: İHA
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