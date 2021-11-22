Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu - Son Dakika

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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANTALYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. (4)

Bakan Dönmez: "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira"