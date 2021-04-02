KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı - Son Dakika

KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı

02.04.2021 21:19

Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı (3)BAKAN DÖNMEZ TÜRKİYE'NİN HİDROJEN İHRACATINA AVRUPA'DAN BÜYÜK İLGİ VAREnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de ilk defa doğalgaz ile hidrojen karıştırılarak performansı arttırılan GAZBİR-GAZMER Temiz...

Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı (3)

BAKAN DÖNMEZ TÜRKİYE'NİN HİDROJEN İHRACATINA AVRUPA'DAN BÜYÜK İLGİ VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de ilk defa doğalgaz ile hidrojen karıştırılarak performansı arttırılan GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Dönmez, Avrupa'nın bir kez daha canlandırmaya çalıştığı hidrojen pazarında, Türkiye hem kendi tecrübesini kullanarak hem de ihracat imkanlarını araştırarak çalışmalarına devam ediyor. Hidrojen konusunda stratejimizin temelinde blending, yani mevcut doğal gaz şebekesine hidrojen karıştırma var. Türkiye'nin doğal gaz altyapısı çok yeni. Hidrojen için bu şebekeyi kullanmak, milli servetin korumasını da sağlayacak. Yeşil hidrojen konusunda birçok yabancı şirket ve kurum Türkiye'nin ihracat potansiyeline büyük bir ilgi gösteriyor. Bizler de yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışıyoruz. Avrupa'ya ihracat imkanlarını değerlendiriyoruz dedi.

'DOĞAL GAZ İLE HİDROJEN KARIŞTIRILARAK EVSEL CİHAZLARDA KULLANILMASI HAYATA GEÇTİ'

Türkiye Doğal gaz Dağıtıcıları Birliği Teknik Merkezi GAZBİR-GAZMER'in Konya'da kurduğu tesis ile ilgili bilgi veren Bakan Dönmez şöyle dedi Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisimiz toplamda 6 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirildi. Ocak 2020'de temelleri atıldı ve Ekim 2020'de, yani 10 ay gibi kısa bir sürede ilk testler başladı. Burada Türkiye'de ilk defa doğal gazla hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi projesi hayata geçirildi. Laboratuvarda test amaçlı olarak ortalama yüzde 5 ila yüzde 20'ye kadar hidrojen ile yüzden 95 ila yüzde 80'e kadar doğal gaz karıştırıldı ve elde edilen karışım test amaçlı yakıldı. İlk testlerin sonuçları olumlu oldu ve sonraki aşamalar için önemli bir başarı elde edildi. Tüm bir doğal gaz şebekesinin hidrojen karışımlarını yakmaya hazır olup olmadığını bu testler ve mühendislik çalışmaları zaman içerisinde gösterecek. Az önce de bahsettiğim gibi bunlar daha ilk adımlar. İnşallah sonuçlara göre devamının da geleceğini düşünüyorum. Ayrı ayrı bölgelerde kısa-orta mesafe hidrojen hatları düşünülebilir ama referans senaryomuz mevcut gaz sisteminin aşamalı ve öğrenilen bir süreçle hidrojen karışımlarıyla işletilmesidir

'BU YIL TÜRKİYE'NİN HİDROJEN STRATEJİSİNİ YAYINLAYACAĞIZ'

Türkiye'nin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlayacaklarını belirten Bakan Dönmez, Hidrojen konusunda paydaşlarımızla sürekli koordinasyon halindeyiz. Bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra kendilerine birtakım sorumluluklar verdik. Tüm paydaşların çalışmaları geldikten sonra bizler de bu yıl içerisinde Türkiye'nin hidrojen stratejisini yayınlamış olacağız. Beklentimiz bu stratejinin tüm adımlarının tartışılarak olgunlaştırılması. Bizim ekiplerimiz hızlı bir şekilde hidrojen stratejisi ve hedefleri belirleyebilir. Bakanlık olarak çalıştığımız hedeflerimiz var. Ancak Türkiye 1970'lerin Türkiye'si değil. Özel sektörün rekabetçi Ar-Ge ve teknoloji gelişiminin ana oyuncusu olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Kamunun başı çektiği ya da direktiflerle istediğini dikte ettirdiği bir dönemde değiliz dedi.

Bakan Dönmez, tesiste doğal gaz-hidrojen karışımı ocakta pişirilen çayı gazetecileri ikram etti.

KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı
KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı

Fatih Dönmez, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Bakan Dönmez Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı - Son Dakika


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