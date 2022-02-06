BAKAN DÖNMEZ, EĞİRDİR'DE ELEKTRİKLERİ KESİK KÖYLERİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte Eğirdir'de incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriklerinin bugün akşam saatlerinde verileceğini müjdeledi. Daha sonra Eğirdir Çay köyüne giden Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Maalesef bölgemiz 2-3 gündür yoğun kar yağışı altındaydı. Hamdolsun ekiplerimiz birçok köyümüze elektriği verdi, ama birkaç gün süreyle sıkıntı yaşandı. Şu anda ekip sayısı da arttı. Araç gereç sayısını da artırdık. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den eleman transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz, zaten burası çözülmüş oldu. Diğer çalışmaların devam ettiği köylerimiz var. Onlara da şu anda sayın vekillerimizle birlikte bakıyoruz. Sahadaki çalışmaları, eksik noksan varsa onları hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Ben anlayışınız için de sabrınız için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız."

Ardından Eyüpler köyünü ziyaret eden Bakan Dönmez, soğuk hava deposunu gezdi. Daha sonra Eğirdir Sorkuncak köyüne giden Bakan Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, burada da köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek ilçeden ayrıldı.