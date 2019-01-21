Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Elazığ Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Bakan Dönmez, Elazığ Belediyesi'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

Bakan Dönmez'e belediye ziyareti esnasında AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları ve parti üyeleri de eşlik etti.

Bakan Dönmez, Elazığ Belediyesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]

Elazığ Merkeze bağlı 'Cip Köyü Jeotermal Kaynak' açılışı ile bir takım temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaret kapsamında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı ziyaret etti.

Alt yapı çalışmalarından kültür sanata, ulaşımdan piknik alanlarına kadar belediyenin her dalda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Bakan Dönmez'e bilgi veren Başkan Yanılmaz, şehri daha yaşanılabilir kentler sıralaması içerisinde ilk sıralara yükseltmek için şehrin bütün dinamikleriyle birlikte çalıştıklarını aktardı. Başkan Yanılmaz konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren AK Belediyecilik anlayışıyla hareket ederek sosyal ve kültürel açıdan hükümetimizin de desteği ile birçok hizmet gerçekleştirdik.180 bin metrekare büyüklüğünde bir Kültür Park yaptık. Akabinde 160 bin metrekare büyüklüğünde Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı'nı hizmete sunduk. Yine 1 milyon 520 bin metrekare büyüklüğünde Cip Mesire alanını yaptık ve yaşam alanlarını oluşturduk. Yine alt geçitlerle, üst geçitlerle, 6 şeritli yollarla Elazığ'ı daha yaşanabilir bir şehir yapmanın gayretinde olduk. Hem hükümetimizin AK Parti döneminde Elazığ'ımıza yapmış olduğu yatırımlar, hem Belediyemizin yapmış olduğu yatırımlarla Elazığ 2014 yılında 81 il içinde yaşanabilir şehirlerarasında 49. sırada iken, 2019 yılında 19. sıraya yükseldi. Yaptığımız yatırımlarla hükümetimizin yatırımlarıyla Elazığ 30 ili geride bıraktı. Şimdi önümüzde bir hedefimiz var, 2023 yılında Elazığ'ı yaşanabilir şehirlerarasında ilk 10 il arasına alabilmektir "ifadelerini kullandı.

DÖNMEZ: BAŞKAN YANILMAZ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'de, "Ben Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a bu son 5 yılda hakikatten yaptığı faydalı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir belediyecilik anlayışını buraya getirmiş oldu. İnşallah bundan sonrada belediyemiz bu güzelliklere yeni güzellikler katmak suretiyle Elazığ'a hak ettiği, layık olduğu hizmetleri yapmaya devam edecek. Bende bu hüsnü kabulünden dolayı Sayın Başkana ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Bakan Fatih Dönmez'e ziyaret anısına yöresel ürünlerden takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:49 Kaynak: Bültenler

Mücahit Yanılmaz, Fatih Dönmez, Elazığ, Güncel
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