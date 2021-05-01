Son dakika haberleri... Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı

01.05.2021 21:35

Son dakika gündem haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektöründe 2021-2026 döneminde elektrik dağıtımında planlı bakım ve Ar-Ge faaliyetleri dahil olmak üzere 78 milyar liralık bir yatırım yapılacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektöründe 2021-2026 döneminde elektrik dağıtımında planlı bakım ve Ar-Ge faaliyetleri dahil olmak üzere 78 milyar liralık bir yatırım yapılacağını bildirdi.

Dönmez, Kandilli'de sokak aydınlatma direğindeki arızaya müdahale eden İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha sonra işçilerle iftar yapan Dönmez, buradaki konuşmasında, enerji ve madencilik sektöründeki işçi sayısının ciddi büyüklükte olduğunu dile getirdi.

Elektrik sektöründe kamu ve özel 98 bin 300 kişinin çalıştığını kaydeden Dönmez, "Doğal gazda kamu ve özelde 20 bin kişi çalışıyor. Bunların hemen hepsi enerjinin kesintisiz ve kaliteli şekilde vatandaşlara ulaşması için çalışan emekçi kardeşlerimiz. Onların alın teri, ofislerimizde çalışan mühendislerimizi akıl teri insanlığın en kutsal değerlerinin başında geliyor. Maden sektöründe de yaklaşık 170 bin çalışanımız var. Onlar da kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmak için çalışıyorlar." diye konuştu.

Dönmez, elektrik dağıtım sektöründe 2021-2026 döneminde yaklaşık 66 milyar lira yatırım yapılacağını ifade ederek, "Bu yıllık neredeyse 13-14 milyar liralık yatırıma denk geliyor. Bunların dışında yaklaşık 10 milyar lira planlı bakım çalışmalarına ayrılacak. Önleyici bakımları zamanında yaparsanız o zaman arıza oranları ciddi seviyede azalmış olur. Ayrıca 1 milyar liralık Ar-Ge yatırımıyla baktığımızda yaklaşık 78 milyar liralık bir işletme bütçesinden bahsedebiliriz." dedi.

Genel aydınlatma lambalarına ilişkin bilgi veren Dönmez, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından geliştirilen Mobil Aydınlatma Takip Sistemi'ne birkaç yıl içinde 161 bin civarında kullanıcı ve 574 bin ihbar aldıklarını belirterek, vatandaşların uygulamayı indirerek yanmayan aydınlatma direğiyle ilgili arızayı bildirebileceğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri... Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı
Son dakika haberleri... Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı
Son dakika haberleri... Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı
Son dakika haberleri... Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı

Araştırma Geliştirme, Fatih Dönmez, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı - Son Dakika Ekonomi


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