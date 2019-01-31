Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez Elektrik Dağıtım Şirketlerini Uyardı

Bakan Dönmez Elektrik Dağıtım Şirketlerini Uyardı

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, bakanlık yetkilileri ve elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürümesi için uyarılarda bulundu. Dönmez, yapılan incelemeler ve ülke genelindeki vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirmek için elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla bakanlıkta […]The post Bakan Dönmez elektrik dağıtım şirketlerini uyardı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bakan Dönmez Elektrik Dağıtım Şirketlerini Uyardı, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, bakanlık yetkilileri ve elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürümesi için uyarılarda bulundu.

Dönmez, yapılan incelemeler ve ülke genelindeki vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirmek için elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla bakanlıkta bir araya geldi.

Toplantıda, şirketlerin 40 milyonu aşkın aboneye hizmet verdiğini hatırlatan Dönmez, "Bu abonelerin kesintisiz elektrik tedariki noktasında şirketlerimiz büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu kapsamda sektörün, şirketlerin sorunlarını, tüketiciden bize, size intikal eden talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve alınacak kararların istişareyle alınması için tekrar bir araya geldik." diye konuştu.

Dönmez'in, elektrik dağıtım hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladığı toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

Bakan Dönmez, ülke genelinde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 26 Ocak'ta bir dağıtım şirketine giderek incelemelerde bulunmuştu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

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