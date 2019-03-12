Bakan Dönmez: Elektrik İhracatımız, İthalatımızın Üstüne Geçti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 15 yıldaki yatırımlarla elektrikte arz güvenliği probleminin kalmadığını belirterek, "Fazlamız var, eksiğimiz yok. Geçtiğimiz 2 yıl, elektrikte ihracatımız ithalatımızın üstüne geçti" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 15 yıldaki yatırımlarla elektrikte arz güvenliği probleminin kalmadığını belirterek, "Fazlamız var, eksiğimiz yok. Geçtiğimiz 2 yıl, elektrikte ihracatımız ithalatımızın üstüne geçti" dedi.



Bakan Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nu ziyaret etti. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile belediye başkan adaylarının da eşlik ettiği ziyarette konuşan Bakan Dönmez, kısa süre öncesine kadar Türkiye'de elektrik arzının yeterli olmadığını ve talebi karşılayacak kurulu elektrik gücünün bulunmadığını söyledi.



'KÖMÜR ÜRETİMİYLE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK'



O dönemler elektrik kesintileri yaparak idare etmeye çalıştıklarını belirten Dönmez, "Hamdolsun son 15 yıldır elektrik yapılan yatırımlarla arz güvenliği problemi kalmamıştır. Fazlamız var, eksiğimiz yok. Geçtiğimiz 2 yıl, elektrikte ihracatımız ithalatımızın üstüne geçti. Ancak şunu da göz ardı etmememiz gerekiyor, ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz; doğal gaz ve ithal kömür. Yerli kömürümüzü biraz daha fazla kullanmak zorundayız. Bunu en iyi Afşin ve Elbistanlılar bilir. Daha çok yerli ve yenilenebilir maksadıyla da gece-gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de son yıllarda yaptığımız yeni keşiflerle birlikte kömür rezervi keşfimizi 18 milyar tona çıkarmış olduk. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık kömür üretiminde yıllık 101, 5 milyon ton. Cumhuriyet tarihinin rekoru. Yeter mi, yetmez. Hala yurt dışından 30 milyon ton kömür ithal ediyoruz" diye konuştu.



'C SEKTÖRÜ İÇİN YAKINDA İHALEYE ÇIKACAĞIZ'



Bakan Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:



"Son 2 yılda geliştirdiğimiz projelerle birlikte yaklaşık 5 bin megavatlık yerli kömür termik santralı projesi hazırladık. Bunlardan ilkini de geçtiğimiz yıl ihalesini yaptık. Afşin-Elbistan bölgesinde de en az 2 tane termik santral projesi üzerinde çalışıyoruz. İlk etapta C sektörüyle alakalı olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, yakında ihaleye de çıkacağız inşallah. Burada uzunca bir süredir devre dışı kalan bir santralımız vardı ihalesi 1990'lı yılların sonunda yapılmış. Hukuki süreç tamamlandı. Danıştay dedi ki, 'Bu devri yapacaksınız.' Devir gerçekleşti. Şu anda deneme üretimleri yapıyor. Özellikle baca gazı arıtma sistemiyle alakalı hem Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürümüze hem de işletmeyi devralan firmayı uyardık 'Baca gazı arıtma istemi çalışmayacaksa santralı çalıştırmayacaksınız. Emisyon değerlerine hassasiyetle uymanızı bekliyoruz.' Bunun siz de biz de takipçisi olacağız, bunda kararlıyız. Bakın oraya yeni firma yaklaşık 3 bin işçi istihdam etti, yaklaşık 2 bin işçi de EÜAŞ'ın bünyesinde çalışıyor. Duyuyorum bazıları 'Burada işçi azaltacakmış, üretim düşecekmiş' diye dedikodu yapmaya başlamış. Böyle bir şey olsa işçi alımını yapar mıyız? Daha geçtiğimiz yıl burada yaklaşık 750 işçi aldık. şimdi yeni projelerimizi de hazırlıyoruz onlarla birlikte bu bölgede üretimi ve istihdamı artıracağız. Daha çok yerli ve yenilenebilir kaynak maksadıyla yeni projelerimiz var ve bunlardan en önemlileri de Afşin-Elbistan bölgesinde yatıyor. Bu kömürü kullanmaya kararlıyız. Hiçbir işçi kardeşimizi de mağdur etmeyeceğiz, EÜAŞ da büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



- Afşinkahramanmaraş

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı

Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması

Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı