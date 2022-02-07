Üye Girişi
Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu

07.02.2022 02:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Türkiye Elektrik İletim AŞ Isparta 7. Bölge Müdürlüğüne gelişi Bakan Dönmez'in elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulunması Bakan Dönmez'in personel ve basın mensuplarına çay ikramında bulunması ISPARTA - Enerji ve Tabii...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Türkiye Elektrik İletim AŞ Isparta 7. Bölge Müdürlüğüne gelişi

Bakan Dönmez'in elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulunması

Bakan Dönmez'in personel ve basın mensuplarına çay ikramında bulunması ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki kriz merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gören elektrik enerjisi nakil hatlarının onarım çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını gün boyunca sahada takip etti.

Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu
Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu
Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Tarih yazdılar! Afrika Uluslar Kupası'nda birinci Senegal
01:05 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden "insanlık dışı muamele" iddialarına yalanlama geldi
00:37 Son Dakika: Enerji Bakanı Dönmez'den Isparta'da devam eden elektrik kesintisiyle ilgili açıklama: Enerjisiz şebekemiz kalmadı
00:37 Şahan Gökbakar'dan sert yorum! Burak Elmas'ı hedef aldığı paylaşımı beğeni topladı
00:35 Rusya askeri birlikleri bölgeye yığdı! Ukrayna - Belarus sınırındaki hareketlilik uydudan görüntülendi
23:12 Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a şaşırtan hareket
23:11 Eş baskısı yüzünden İran'dan Türkiye'ye kaçmıştı! Cani koca 17 yaşındaki kız çocuğunun başını kesip sokak sokak dolaştı
22:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı
22:23 Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız dünya evine girdi
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 02:28:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement